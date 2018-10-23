Прикрытие с воздуха: как расчеты «Панцирей» обнаруживают и уничтожают беспилотники

Военнослужащие ПВО-ПРО в Хабаровском крае отработали меры защиты позиций комплекса С-300 «Фаворит» от атак условных террористов. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Так, расчеты ЗРПК «Панцирь» прикрыли на марше ЗРК С-300, а также пресекли атаку против него различных беспилотников и малоразмерных вертолетов, проводивших разведку местности. При проведении марша военнослужащие также вступили в «бой» с диверсионно-разведывательной группой «противника», пытавшейся сорвать развертывание комплексов и не допустить уничтожения своих летательных аппаратов.

А после размещения на огневых позициях расчеты «Фаворитов» отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению воздушных целей условного противника.