Прикрытие с воздуха: как расчеты «Панцирей» обнаруживают и уничтожают беспилотники
В ходе маневров военнослужащие контролировали воздушное пространство в районе позиций ЗРК С-300 и не допустили срыв развертывания комплексов.
Военнослужащие ПВО-ПРО в Хабаровском крае отработали меры защиты позиций комплекса С-300 «Фаворит» от атак условных террористов. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Так, расчеты ЗРПК «Панцирь» прикрыли на марше ЗРК С-300, а также пресекли атаку против него различных беспилотников и малоразмерных вертолетов, проводивших разведку местности. При проведении марша военнослужащие также вступили в «бой» с диверсионно-разведывательной группой «противника», пытавшейся сорвать развертывание комплексов и не допустить уничтожения своих летательных аппаратов.
А после размещения на огневых позициях расчеты «Фаворитов» отработали задачи по обнаружению, идентификации, сопровождению воздушных целей условного противника.