В военном технополисе «Эра» начались занятия с лабораторией беспилотников

Военнослужащие научных рот в военном технополисе «Эра» в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

В сообщении говорится, что летающая лаборатория представляет из себя исследовательскую платформу на базе беспилотника, оборудованного системами технического зрения и мощными бортовыми вычислительными системами. Кроме того, дроны в рамках занятий выполнили автономный полет по заданному маршруту с перестроением в различные формации.

Указ о создании технополиса «Эра» был подписан Президентом Российской Федерации 25 июня 2018 года. Он расположен на Черноморском побережье Краснодарского края в Анапе. Здесь разместятся сразу четыре научные роты, где продолжат свою научную и изобретательскую деятельность 160 военнослужащих, проявивших себя в научной сфере и прошедших отбор представителями научно-исследовательских организаций и высших военных образовательных организаций военного ведомства.