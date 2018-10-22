«Иван Грен» в деле: кадры испытаний новейшего десантного корабля

Корабль прибыл на главную базу Северного флота, совершив межфлотский переход из Балтийска вокруг Скандинавского полуострова через четыре моря.

Во время торжественного митинга командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил экипаж и выразил уверенность, что уже в ближайшем будущем «Иван Грен» будет по праву считаться флагманом соединения больших десантных кораблей Северного флота, а его экипаж станет одним из лучших.

Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 создан для высадки десанта, перевозки военной техники и прочих грузов. Внутренние объемы достаточны для размещения батальона морской пехоты с приданной ему техникой. Разработчик - Невское проектно-конструкторское бюро (НПКБ).