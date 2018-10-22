Новый полковой комплект С-400 «Триумф» передан Минобороны РФ

Очередной полк зенитной ракетной системы С-400 передан Министерству обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

«Составные части ЗРС С-400 "Триумф" в различные сроки поставляются предприятиями-соисполнителями на стыковочную базу полигона Капустин Яр железнодорожным транспортом, разгружаются и выставляются на технологических площадках. Далее проводится входной контроль, затем - стыковка и настройка составных частей системы», - говорится в сообщении предприятия.

При передаче представителям военного ведомства техника выводится на полигон для проведения испытательных стрельб - противовоздушного боя с применением ракет-мишеней. В ходе этих стрельб техника отработала на отлично.

Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб до их завершения.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до пяти метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.