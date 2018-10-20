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Фрегат «Неустрашимый» вернется в строй в 2019 году

Валентина Пескова
09:30 20.10.2018
На заводе «Янтарь» рассказали, что готовность сторожевого корабля составляет 85%.
Фрегат «Неустрашимый» вернется в строй в 2019 году
Фото: Минобороны РФ

До конца 2018 года сторожевой корабль «Неустрашимый» проекта 11540, находящийся на капитальном ремонте с 2014 года, должен выйти на швартовые испытания. Как рассказали на заводе «Янтарь», где ремонтируют судно, его готовность составляет 85%.

В этом году будет завершен доковый ремонт фрегата, после чего он сможет выйти на швартовые испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на заводе. На данный момент на корабле уже полностью отремонтирован корпус, и близится к завершению монтаж трубопроводов и систем кондиционирования воздуха. В 2019-м судно будет передано в распоряжение Балтийского флота.

Фрегат «Неустрашимый» находился в боевом составе ВМФ России с 1993 года. Всего, согласно проекту, было построено два корабля. Второй из них, «Ярослав Мудрый», встал на вооружение ВМФ в 2009 году.

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