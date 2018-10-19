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Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия

Екатерина Малашенко
18:27 19.10.2018
Перед отправкой заказчику танки проходят на Уралвагонзаводе различные испытания, в том числе погружением на пять метров под воду.

Новейший российский танк Т-90, производство которого налажено в Нижнем Тагиле, является не только одним из самых боеспособных, но и самых надежных в мире. Это достигается многократными проверками всех систем, которые проходят перед отправкой машин заказчику.

На сборку каждой машины уходит одна неделя. Всего в цеху собирается десять танков, и работа идет в круглосуточном режиме.

После завершения работ каждый танк опускается в специальный бассейн, имитирующий брод, где он проверяется на герметичность. На глубине пяти метров танк должен провести не менее двадцати минут.

В случае, если обнаружена протечка, нужно выяснить причину, устранить саму неполадку, а потом снова отправить машину на проверку. По нормативам корпус танка может пропускать не больше пяти литров в пять минут.

После испытания на герметичность на полигоне проходит проверка систем управления огнем, системы кондиционирования, силовой установки. На проверку каждой машины уходит минимум шесть часов.

Т-90 - российский средний и основной танк. Эта машина является одной из самых продаваемых на экспорт. Так, на вооружении Индии стоит около 1000 танков Т-90С, 367 - на вооружении Алжира. Всего выпущено более двух тысяч Т-90 различных модификаций.

Модернизированые танки Т-90М были представлена широкой публике на форуме «Армия-2018», где в рамках динамического показа танкисты провели показательный бой.

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