Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко проинспектировал «Севмаш»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в целях контроля за выполнением государственного оборонного заказа 2018 года провел совещание на АО «ПО Севмаш» в Северодвинске.

Обсуждались вопросы реализации гособоронзаказа, на совещании присутствовали представители военного ведомства, «Севмаша», проектных организаций, предприятий-контрагентов.

Замглавы оборонного ведомства проверил организацию и ход выполнения предприятием государственных контрактов, посетил заводской музей, цеха, ознакомился с ходом работ на строящихся атомных подводных лодках и проходящим модернизацию крейсере «Адмирал Нахимов».

В соответствии с параметрами Государственной программы вооружений, АО «ПО Севмаш» осуществляет серийное строительство перспективных АПЛ проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

Головные крейсера данных проектов «Князь Владимир» и «Казань» в настоящее время проходят испытания и в 2019 году должны поступить в состав ВМФ РФ.