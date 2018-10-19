Россия может наладить производство военной техники в Узбекистане

Россия готова участвовать в совместном производстве военной техники в Узбекистане в целях развития военно-технического сотрудничества с этой страной. Об этом в ходе визита в Узбекистан сообщил призидент России Владимир Путин.

«Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана»,- сказал Путин.

В советское время на территории Узбекистана было построено несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе Ташкентский механический завод, где изготавливались такие самолеты как Ил-76, Ил-114. Производство первого из них было перенесено в Ульяновск.

Также в Ташкенте работал завод «Миконд», который производил изделия электронной техники: резисторы, в том числе высокоомные и высоковольтные.