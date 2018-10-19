Трамп временно снял санкции с Рогозина для его визита в США

Администрация президента США Дональда Трампа временно вывела главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина из-под санкций для его визита в США по приглашению НАСА, сообщает ТАСС со ссылкой на директора НАСА Джима Брайденстайна.

«Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями НАСА, а также с некоторыми нашими подрядчиками», - рассказал Брайденстайн.

Брайденстайн подчеркнул, что «реальность такова, что наши страны уже давно взаимодействуют в области космоса» и что НАСА настроено поддерживать плотные отношения с Роскосмосом и сделает для этого все, что необходимо.

Дмитрий Рогозин был назначен заместителем председателя Правительства России 23 декабря 2011 года. Курировал в том числе ВПК, оборонзаказ, национальную оборону а также Арктику и строительство космодрома «Восточный». с 24 мая 2018 года - Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».