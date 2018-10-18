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Россия обогнала конкурентов в сфере создания гиперзвукового оружия

Александр Пешков
18:27 18.10.2018
Президент России назвал «очевидным фактом» первенство России в сфере создания гиперзвукового оружия.

Россия, в отличие от зарубежных государств, имеет на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года, а у нас на вооружении стоит. Это высокотехнологичное современное оружие, в этом смысле мы чувствуем себя уверенно», - сказал президент.

Ранее Путин сообщил, что комплекс «Авангард» поступит на вооружение российской армии в ближайшие месяцы.

О новейших типах гиперзвукового оружия президент России рассказал в ходе своего послания Федеральному собранию в марте текущего года.

Президентом были представлены комплексы «Кинжал», «Авангард», «Буревестник», боевой лазер «Пересвет»  и подводный беспилотник с ядерной силовой установкой.

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