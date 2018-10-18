Пассажирский беспилотник планируют создать в России

Транспортная система, включающая в себя беспилотные летательные аппараты, может быть использована для транспортировки бытовых и промышленных грузов госучреждениями и частными компаниями, а в будущем - для пассажирских перевозок. Соответствующая информация содержится в презентации, которая демонстрировалась генеральным конструктором ОАК Сергеем Коротковым в Госдуме.

Коротков сообщил, что ОАК совместно с Национальным исследовательским институтом имени Жуковского создает авиатранспортную систему со слаборазвитой транспортной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что беспилотник может быть создан на базе военно-транспортного самолета Ил-112