СМИ сообщили о принятии на вооружение новой дальнобойной ракеты для С-400 «Триумф»

Дальнобойная ракета 40Н6 для системы С-400 «Триумф» принята на вооружение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

В сообщении говорится, что все необходимые документы о принятии изделия на вооружение были подписаны в сентябре.

Ракета 40Н6 (экспортный вариант - 40Н6Е) создана для уничтожения баллистических и аэродинамических целей, в том числе крылатых ракет и беспилотников.

Характеристики экспортного варианта изделия были раскрыты на форуме «Армия-2018» разработчиком - концерном «Алмаз-Антей».

Согласно данным презентации, максимальная дальность поражения аэродинамических целей с помощью ракеты 40Н6Е составляет 380 километров, баллистических - 15 км. Максимальная высота поражения - 30 километров, средняя скорость полета ракеты - 1190 метров в секунду.