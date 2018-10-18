Поставки средних транспортников в войска начнутся в 2026 году

Поставки средних транспортных самолетов в войска начнутся в 2026 году, сообщается в корпоративном журнале ОАК «Горизонты».

В материале говорится, что в июле 2017 года ОАК получила от Министерства обороны РФ прямой запрос за подписью начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о разработке среднего "военно-транспортного самолета.

«Там же приводились требуемые параметры, определялся срок серийной поставки — 2026 год», - говорится в сообщении.

Контракт на реализацию работы с Минпромторгом был подписан в декабре 2017 года, тогда же началось финансирование. Проект внесен в государственную программу вооружений.

В материале сообщаются некоторые сведения о будущей машине. Так, размеры сечения грузовой герметичной кабины СВТС планируется сделать идентичными размерам тяжелого военно-транспортного самолета семейства Ил‑76, что позволит использовать всю существующую инфраструктуру погрузочно-разгрузочных, транспортировочных и десантных средств. Кроме того, самолет сможет работать с неподготовленных аэродромов, в отрыве от аэродрома базирования.

«Что сможет такой «средний» транспортник? Может перевезти парочку «тигров», или БМП. Сечение грузовой кабины СВТС планируется сделать аналогичным кабине Ил‑76. То есть это вся номенклатура грузов, которая умещается по весу в 20 тонн», - говорится в материале.

В нем подчеркнуто, что в войсках на данный момент 70-80% перевозок заключаются в переброске грузов на дальность до двух тысяч километров, и сейчас для этого используется Ил-76, а также Ан‑12, но проблемы с поставками запчастей и комплектующих, производимых на Украине, постепенно приводят к сокращению их парка.

Ранее о том, завершить конструкторские работы, подготовку производства и первый вылет планируется в первом квартале 2023 года сообщал руководитель программы самолета в ПАО «Ил» Игорь Бевзюк.

Сертификационные испытания нового российского транспортного самолета впервые в истории отечественной авиации будут проходить совместно с государственными, что позволит значительно сократить их сроки.

Ил-276 также известен под обозначением МТС и СВТС — проект тактического военно-транспортного самолёта, разрабатываемый компанией «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». Изначально машина разрабатывалась совместно с НПК «Иркут» и индийской фирмой Hindustan Aeronautics (HAL), однако позже Индия вышла из проекта.