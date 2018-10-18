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Многоразовую ракету с возвращаемой ступенью создают в России

Александр Пешков
13:15 18.10.2018
КБ имени Мясищева закончило работу над аванпроектом «Крыло-СВ» в интересах одной из программ «Роскосмоса» по созданию возвращаемой ступени ракеты-носителя.
Многоразовую ракету с возвращаемой ступенью создают в России
Фото: ОАК

В России рассматривается проект возвращаемой ступени ракеты-носителя. На первом этапе планируется создать масштабный демонстратор, на котором будут отработаны критические технологии и основные принципы, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

«Предполагается, что после выхода ракеты на заданную высоту в ступени должен включиться турбореактивный двигатель, раскрыться крыло, и оно по-самолетному садится на аэродром», говорится в материале.

По предварительным подсчетам, «Крыло» будет способно возвращать ступень на землю более десяти раз.

На базе экспериментального машиностроительного завода имени Мясищева, который сейчас входит в транспортный дивизион ОАК, в будущем может быть сформирован аэрокосмический кластер корпорации,

«Если разработки будут успешно реализованы, впоследствии на базе предприятия в Жуковском может быть сформирован новый аэрокосмический кластер корпорации», - говорится в материале.

В статье подчеркнуто, что в данный момент КБ имени В.М. Мясищева занимается обслуживанием жизненного цикла самолетов семейства «Ан», а также ведет работы по созданию прибора «Новелла» для морского охотника на базе винтовых самолетов Ил-38.

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