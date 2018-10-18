Бондарев перечислил главные преимущества истребителя Су-57

Истребители пятого поколения Су-57 являются гордостью не только российских ВКС, но и всего мирового автопрома. Об этом рассказал председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Истребитель может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля". Су-57 способен передавать данные о целях на другие самолеты и наземные комплексы ПВО, а также получать целеуказания от них. Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них», - рассказал парламентарий «Российской газете».

По словам генерал-полковника, истребитель «отменно вооружен». На нем установлена 30-миллиметровая пушка 9-А1-4071К, готовая отрабатывать боекомплект в любом режиме огня. Всего Су-57 несет до 14 типов вооружений. Самолет может применять крылатые ракеты, управляемые ракеты «воздух-поверхность», ракеты класса «воздух-воздух» различной дальности, обычное и высокоточное вооружение, включая корректируемые авиабомбы. Причем все они остаются практически не заметными для радиолокационного распознавания.

«Ничего похожего, а тем более лучшего, на сегодняшний день в мире не изобрели. Специалисты классифицируют Су-57 не просто как образец пятого поколения, а как самолет поколения 5+», - отмечает собеседник газеты.

Российские истребители Су-57 уже прошли испытания в боевой обстановке в Сирии - их пилотные образцы были отправлены на российскую базу Хмеймим еще полгода назад.