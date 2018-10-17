Раскрыты подробности заказа на двигатели для Ту-160М2

ПАО «Кузнецов» получило заказ на производство 22 двигателей НК-32-02, которые будут использоваться на модернизированном бомбардировщике Ту-160. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области со ссылкой на АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

«В планах у нас, что касается и авиационных, и индустриальных газотурбинных двигателей, - довести количество выпускаемых и ремонтируемых изделий до 200 штук в год в 2025 году», - сказал Артюхов.

Ранее о том, что с ПАО «Кузнецов» будет заключен контракт на поставку двигателей, сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Он подчеркнул, что двигатели будут экономичней предшественников на 10%.