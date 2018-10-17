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Командир «Союза МС-10» высоко оценил действия американского коллеги во время аварии

Александр Пешков
13:10 17.10.2018
Американский астронавт Ник Хейг во время аварийной посадки контролировал расстояние до земли и держал связь с Землей.
Фото: NASA, Josh Valcarcel

По словам командира корабля «Союз МС-10» Алексея Овчинина, его американский коллега во время аварийной посадки вел себя хладнокровно и мужественно, несмотря на перегрузки, контролировал расстояние до Земли.

«Я не видел, чтобы у Ника было чувство страха. Он грамотно отвечал на все запросы с Земли», - подчеркнул Овчинин.

Он также отметил, что несмотря на перегрузки в 6,7G, Хейг «каким-то образом поворачивал голову, видел Землю и давал высоту, чтобы подготовиться к посадке и не получить травмы.

Ранее Овчинин заявил, что экипаж полностью восстановился после аварии и готов к новому полету.

Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане 11 октября, после отделения первой ступени. Экипаж совершил посадку по балллистической траектории.

Космонавты должны были доставить на МКС грузы, а также провести ряд работ, в том числе - выйти в открытый космос для определения причин отверстия, которое ранее было обнаружено в обшивке станции.

При аварии было утеряно высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-биопринтер. Спасти удалось только грузы, которые находились с экипажем в спускаемом аппарате.

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