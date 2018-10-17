Истребитель Су-57 могут сделать беспилотным

Истребитель Су-57 отлично завершил первый этап госиспытаний, подтвердил все заданные летно-технические характеристики, в будущем могут появиться его различные модификации, в том числе и беспилотная версия самолета. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

«Если не забегать вперед, а говорить только о сегодняшнем дне, - то Су-57 отлично завершил первый этап госиспытаний, подтвердил все заданные летно-технические характеристики», - подчеркнул Бондарев.

О том, что программа Су-57 получит дальнейшее развитие на форуме «Армия-2018» рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Ранее о работах по созданию беспилотных летательных аппаратов на базе боевой техники в интервью «Звезде» сообщал генеральный конструктор РПКБ Гиви Джанджгава. По его словам, над подобным проектом конструкторы работали в СССР еще в 1970-е годы, когда создали беспилотник на базе МиГ-21, и эта машина успешно совершала полеты. Джанджгава подчеркнул, что есть задачи, в которых пилот необходим, а есть задачи, где рисковать им бессмысленно.

«И дело не только в том, что человеческая жизнь – самое ценное, что есть на Земле, а еще и в том, что стоимость обучения и содержания пилота за всю его жизнь примерно сопоставима со стоимостью самого летательного аппарата. Самолет в военное время при необходимости можно быстро воспроизвести, а опытный пилот рождается за десятилетие», - сказал глава РПКБ.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.