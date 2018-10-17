Зенитчики ВВО получили новейшие комплексы С-400 «Триумф»

Воинская часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа полностью перевооружена на системы С-400, сообщает пресс-служба ВВО.

«На сегодняшний день в Восточном военном округе несколько зенитных ракетных воинских частей перевооружены на ЗРС С-400», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что зенитчики освоили новую технику на одном из специализированных полигонов в западной части России, а также выполнили электронные пуски ракет.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.