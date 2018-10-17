Минобороны оборудует Су-34 контейнерами воздушной разведки

Министерство обороны РФ объявило о проведении закрытого аукциона, для того, чтобы доработать самолеты Су-34 унифицированными контейнерами разведки. В ходе торгов должен определиться исполнитель работ по сервисному обслуживанию, авторскому и техническому надзору средств и комплексов воздушной разведки.

«Выполнение работ согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: доработка самолетов Су-34 для применения унифицированных контейнеров разведки и их дооборудование пилонами», - приводит цитаты из опубликованного документа РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, оборудовать контейнерам разведки предполагается четыре бомбардировщика. При этом начальная цена контракта составляет 256 565 871 рубль.