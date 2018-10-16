При крушении «Союза» утрачено высокотехнологичное оборудование
Во время катастрофы корабля «Союз МС-10» было утрачено высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-биопринтер.
Фото: Роскосмос
Высокотехнологичное оборудование, которое было грузом аварийного «Союза», полностью утрачено, сообщил главный конструктор перспективных космических комплексов и систем РКК «Энергия» Игорь Хамиц.
По словам Хамица, спаслись только грузы, которые находились с экипажем в спускаемом аппарате. Контейнер был установлен на месте, которое было предназначено для третьего космонавта.
Авария ракеты «Союз» произошла во время запуска с космодрома Байконур в Казахстане 11 октября. Космонавты совершили экстренную посадку, медицинская помощь им не потребовалась.