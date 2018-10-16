Алексей Дюмин проинспектировал строительство парка «Патриот-Тула»

Строительство этого объекта было обозначено в Послании главы региона Тульской областной Думе. Алексей Дюмин отметил, что еще недавно на этом месте был пустырь.

«Мы активно начали развивать эту территорию, создавать необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. И сегодня здесь целый новый район города, который продолжает расти», - сказал Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что парк станет новой достопримечательностью Тулы, местом полноценного семейного отдыха.

Он также отметил, что уже сейчас нужно думать о дальнейшем применении этого комплекса, и спросил своего заместителя Сергея Егорова о планах по использованию объекта после завершения строительства. По словам Сергея Егорова, на площадях парка будут созданы возможности для разных видов досуга - спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного.