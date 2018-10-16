Рогозина исключили из состава Авиационной коллегии при правительстве РФ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев, а также исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев исключены из состава Авиационной коллегии при правительстве РФ. Соответствующая информация содержится в распоряжении на сайте правительства.

«Исключить из состава коллегии <…> Бондарева В. Н. (председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по обороне и безопасности), <…> Крикалева С. К. (исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, летчик-космонавт), <…> Рогозина Д. О.», - говорится в документе.

Кроме того, из состава коллегии исключены экс-глава ПАО «Ил» Сергей Вельможкин и генеральный конструктор ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко.

Вместо исключенных членов коллегии их места заняли в том числе министр транспорта Евгений Дитрих, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, гендиректор «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, помощник президента РФ Игорь Левитин и глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.