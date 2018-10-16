Доработанный двигатель автомобиля «Кортеж» могут начать устанавливать на самолеты

Двигатель от автомобиля «Кортеж» после доработки может быть использован на летательных аппаратах, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ЦИАМ Михаила Гордина.

По словам Гордина, автомобильные двигатели крупносерийные и в связи с этим на их базе можно сделать относительно дешевый авиационный двигатель.

Он также отметил, что двигатель «Кортежа» был выбран для таких работ потому, что он является самым современным в России.

Отметим, что на выставке «Гидроавиасалон-2018» ЦИАМ и УЗГА, который занимается локализацией производства самолетов L-410 в России, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере возрождения производства поршневых силовых установок для региональных самолетов.