Корабельный Ка-27 садится на палубу в сильный ветер: кадры из кабины

Вертолет Ка-27 совершил посадку на палубу сторожевого корабля Адмирал Эссен в Черном море при сильном боковом ветре.

Ка-27 - советский корабельный противолодочный вертолет. Существуют две основные версии машины - противолодочный Ка-27 и поисково-спасательный Ка-27ПС.

Ремонт машин ведется на Севастопольском вертолетном заводе. Каждая машина проходит техобслуживание через 3,5 тысячи часов.

Сегодня завод обслуживает всю воздушную группировку российских войск в Крыму.