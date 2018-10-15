Для доставки грузов в Арктику создадут самоходные баржи
Предполагается, что баржи будут использоваться в рамках северного завоза уже в следующем сезоне.
Фото: obl. ru
Договор на разработку проектно-конструкторской документации на две самоходные баржи для обеспечения рейдовой выгрузки на необорудованный берег заключила с Российским речным регистром ГК «Оборонлогистика», сообщает пресс-служба группы компаний.
В сообщении подчеркнуто, что острова арктической зоны не оборудованы портовыми сооружениями, поэтому на выгрузке контейнеров и габаритной техники задействуются специальные рейдовые плавсредства для транспортировки грузов от борта судна до уреза воды.
Самоходные баржи будут доставляться к месту разгрузки на судах вместе с основным грузом.