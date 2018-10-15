Глава РСК «МиГ» назначен на должность вице-президента по ВТС ОАК

Генеральный директор РСК «МиГ» назначен вице-президентом ОАК по военно-техническому сотрудничеству, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации.

В сообщении подчеркнуто, Тарасенко предстоит решать вопросы военно-технического сотрудничества, включая маркетинг, продажи и сопровождение поставок авиатехники, международные отношения в области военной авиации, разработку перспективных программ послепродажного обслуживания, а также интегрированную логистическую поддержку.

Стоит отметить, что до этого должности вице-президента по ВТС в ОАК не было, эти вопросы курировал первый вице-президент Сергей Ярковой.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Россия и Индия проведут переговоры по поставкам МиГ-35.