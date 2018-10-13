В Минобороны РФ рассказали, когда БДК «Иван Грен» прибудет на СФ

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» прибудет на Северный флот до конца октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Планируется, что до конца октября БДК "Иван Грен" прибудет на Северный флот и пополнит его надводную составляющую», - сообщил он.

Сегодня готовность БДК к межфлотскому переходу проверила группа Главного командования ВМФ России под руководством замглавкома ВМФ адмирала Александра Витко.

Ранее новейший российский большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав Военно-Морского Флота России.

БДК проекта 11711 относится к кораблям океанской зоны, создан для высадки десанта, перевозки военной техники и прочих грузов. Разработчик - «Невское проектно-конструкторское бюро». Главный конструктор БДК проекта 11711 - Алексей Юхнин.