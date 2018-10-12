Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег»

ПТС-ПС «Ковчег» создан для перевозки техники, людей и грузов как по суше, так и по воде, в том числе в сложных метеоусловиях, сообщает издание t-digest.

«"Ковчег" способен взять на борт около 16 тонн. Например, это несколько буксируемых гаубиц, армейский грузовик, бронетранспортер или БМП», - говорится в сообщении предприятия.

Машина создана из узлов и агрегатов танков Т-72 иТ-80. При этом с ПТС-4 были сняты броня и крупнокалиберный пулемет для уменьшения массы.