Разработка транспортного «самолета-крыла» началась в ЦАГИ

Испытания модели тяжелого транспортного самолета интегральной схемы начались в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского.

Как сообщила пресс-служба ЦАГИ, нетрадиционная компоновка перспективного воздушного судна - совмещение крыла и фюзеляжа - позволит оптимально использовать внутренние объемы летательного аппарата и повысить его аэродинамическую эффективность.

На первом этапе экспериментов ученые исследовали аэродинамические характеристики модели на «внеэкранных» режимах - в движении самолета на больших высотах вдали от поверхности воды. В ходе испытаний были определены эффективность органов управления и влияние основных элементов модели - мотогондол, вариантов носовой части, законцовок крыла - на характеристики.

Полученные результаты будут использованы для дальнейшего усовершенствования аэродинамической компоновки. В ближайшем будущем ученым института предстоит испытать модель в присутствии экрана, имитирующего земную поверхность.

Следующим этапом экспериментов станет визуализация обтекания поверхности модели самолета.