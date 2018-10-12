Названы сроки завершения испытаний обновленного вертолета Ми-26Т2В

Предварительные испытания модернизированного транспортного вертолета Ми-26Т2В завершатся до конца 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Холдинг "Вертолеты России" рассчитывает завершить предварительные испытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В и приступить к государственным совместным испытаниям данной машины до конца текущего года», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, холдинг планирует продать первую партию Ми-26Т2В Министерству обороны России в 2019 году.

Модернизация тяжелого транспортного вертолета коснулась его бортового радиоэлектронного оборудования, в частности, он получит лазерные инерциальные системы. Ми-26Т2В сможет совершать полеты в безориентирной местности, днем и ночью, в условиях действия РЭБ противника.