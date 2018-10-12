Невидимый удар: почему российское электромагнитное оружие превосходит аналоги

Россия проводит испытания электромагнитного оружия. Причем не лабораторно, а в условиях полигона. Об этом в начале октября заявил советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Обычно через некоторое время такого рода заявление становится поводом для появления в каком-нибудь западном издании очередной первополосной статьи про русское супероружие, которое создает Россия, чтобы победить в третьей мировой войне. А между тем испытания, о которых идет речь, вовсе не такая уж и новость: работы над этим оружием ведутся в США, Китае и России давно - начиная со второй половины прошлого века.

Правда, работы шли в разных направлениях и, похоже, с разными результатами. Одно из направлений связано с использованием электромагнитной энергии в качестве ускорителя для боеприпасов. Первый образец - рельсовая пушка, получившая название рельсотрон, - был создан канадцем Бербером в 1970 году. Фактически рельсотрон стал новым видом артиллерийского оружия, которое планировалось ставить на корабли различного класса. Снаряд разгонялся не пороховыми газами, а электромагнитами.

В XXI веке такие разработки получили новый импульс. В США начиная с 2005 года над электромагнитным оружием в основном работают компании General Atomics и BAE Systems. Созданный ими образец получил название Velocitas Eradico. Планировалось, что к 2020 году в Штатах будет построен и спущен на воду эсминец, на котором установят промежуточный вариант нового электромагнитного оружия. Еще через пять лет, к 2025 году, после доработки и испытаний, уже в окончательной версии, эта пушка должна поступить на вооружение армии США.

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