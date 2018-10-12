Прошедший проверку в Сирии робот-сапер «Уран-6» поступил на вооружение ВВО

Новейший робототехнический комплекс «Уран-6» поступил на вооружение инженерного соединения Восточного военного округа в Хабаровском крае.

«Комплекс значительно повысит безопасность саперов при работе с опасными предметами», - сообщает пресс-служба ВВО.

О том, что «Уран-6» применялся в Сирии, ранее сообщал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Робототехнический комплекс «Уран-6» создан для разминирования опасных объектов, при этом оператор может управлять им на расстоянии до одного километра. Несмотря на небольшие габариты и вес в шесть-семь тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 килограммов тротила.