Новейшую российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи

На видео с учений стратегических ядерных сил России запечатлен момент помещения ракеты Х-101 на внешнюю подвеску бомбардировщика Ту-95 и во внутренний отсек Ту-160.

В сообщении Министерства обороны РФ говорится, что на учениях были проведены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолетами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка.

О существовании новейшей ракеты Х-101 широкой публике впервые стало известно в ходе ее боевого применения в Сирии.

Стратегический бомбардировщик Ту-160 способен нести 12 ракет во внутреннем отсеке, Ту-95 - восемь ракет на внешней подвеске.

Точные технические характеристики Х-101 не раскрываются. Из открытых источников известно, что ракета может нести как ядерную, так и неядерную боеголовку, а дальность ее полета составляет несколько тысяч километров.