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Новейший комплекс телемедицины успешно применяется сегодня в Сирии

Алексей Савелов
04:15 12.10.2018
Использование оборудования позволяет консультировать военных медиков вне зависимости от их местонахождения.
Новейший комплекс телемедицины успешно применяется сегодня в Сирии
Фото: Минобороны РФ

Российские военные медики из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали об особенностях своей работы на территории арабской республики.

По словам майора медицинской службы Юрия Терентьева, российская военная медицина со времен начала нулевых претерпела значительные изменения. Речь даже скорее идет не о самой работе, сколько об условиях исполнения своих обязаностей. Так, например, на авиабазе Хмеймим современными кондиционерами обеспечена каждая современная пневмокаркасная палатка, в которой работают медики.

По его словам, по время проведения операций сирийским мирным жителям работу российских офицеров медицинской службы заметно облегчил  аппаратный комплекс телемедицины. С его помощью стало возможным не только делать рентгеновские снимки, проводить ультразвуковое исследование внутренних органов, снимать показания электрокардиограмм или проверять анализы. При возникновении спорных ситуаций с помощью спутниковой связи можно связаться с ведущими специалистами Военно-медицинской академии и в режиме реального времени получить от них консультацию, отправить результаты исследований, передать рентгеновские снимки и даже показать больного.

Кроме того, четко отточена в Сирии у российских военных и система эвакуации. Так, Терентьеву довелось лично участвовать в спасении девятилетнего сирийского мальчика. Дом, где жила его семья, в результате обстрела боевиков загорелся. Выбраться наружу мальчишка не успел, оказался в эпицентре огня. Сильно обгорел: лицо, живот, ноги – ни одного здорового места. В российский военный госпиталь, куда пострадавшего доставили местные жители, его внесли на руках – самостоятельно передвигаться ребенок уже не мог. Маленькому сирийцу оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь, а следом было решено переправить его для дальнейшего лечения в Россию. Сейчас жизни ребенка уже ничто не угрожает: благодаря оказанной российскими врачами помощи он уверенно пошел на поправку.

Только за первую командировку в Сирию лично офицер помог около трехстам стационарных больных. а также квалифицированную помощь получили примерно полторы тысячи амбулаторных больных.

Напомним, что всего специалисты Минобороны РФ оказали медпомощь более чем 93 тысячам сирийцев. В ходе ежедневных брифингов российское военное ведомство отчитывается о количестве человек, которым была оказана такая помощь.

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