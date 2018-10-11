В Минобороны РФ рассказали о ходе госиспытаний самолета Су-57

Работы по государственным испытаниям Су-57 идут в соответствии с графиком в плановом режиме. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Поставка многофункциональных самолетов Су-57 в авиационные части ВКС будет производиться в соответствии с планом ГПВ на период до 2027 года», - подчеркнул Алексей Криворучко.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.