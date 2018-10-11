Стало известно, сколько новейших истребителей Су-35С поступило в войска

Завершение испытаний истребителя Су-35С в полном объеме планируется в конце 2019 года. Об это сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе совещания в 929 Государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ имени В.П. Чкалова.

По его словам, заключительный этап государственных испытаний предполагает, в том числе, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и взаимодействия самолета в контуре автоматизированных систем управления ВКС РФ.

«На сегодняшний день в частях ВКС завершена опытная эксплуатация, осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С», - напомнил замглавы военного ведомства.

Кроме того, он отметил, что качество самолета и его боевые и эксплуатационные характеристики очень высоко оцениваются летным составом, эксплуатирующим Су-35С в рамках специальной операции в Сирии.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.