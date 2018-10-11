Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Госиспытания еще двух модернизированных Ми-28НМ начнутся до конца 2018 года

Павел Настин
15:01 11.10.2018
В ходе государственных совместных испытаний, которые займут еще около года, предусмотрено более тысячи испытательных полетов.
Госиспытания еще двух модернизированных Ми-28НМ начнутся до конца 2018 года
Фото: russianplanes.net

В государственных испытаниях модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ до конца 2018 года задействуют еще два летных экземпляра новой машины. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«В ходе государственных совместных испытаний предусмотрено более тысячи испытательных полетов, сейчас их выполняет одна опытная машина. Основная задача для сокращения срока испытаний - увеличить количество вертолетов, которые будут к ним подключены», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в конце 2018 года к госиспытаниям присоединится еще два вертолета, которые планируется передать Минобороны РФ в рамках контракта на установочную партию.

Создание вертолета Ми-28НМ началось в 2009 году. Он отличается от Ми-28Н инновационной нашлемной системой целеуказания и индикации.

Кроме того, вертолет оснащен радиолокационной станцией Н025, которая позволяет вести круговой обзор, и новой системой радиоэлектронной борьбы.

Основное предназначение Ми-28НМ - уничтожение днем и ночью в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

Презентация обновленного Ми-28НМ «Ночной охотник» состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.10.2018, 12:24
Закон о налоговых льготах для нынешних пенсионеров принят во II чтении
Дата11.10.2018, 06:00
Смертоносный шлейф в небе: расчеты «Триумфов» уничтожили «самолеты-мишени» под Астраханью
Дата09.10.2018, 22:16
Футболисты Кокорин и Мамаев могут получить пожизненную дисквалификацию
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата10.10.2018, 17:11
Шойгу рассказал о планах по оснащению армии новешими вооружениями
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:37 В стране и мире
Вселенский патриархат снял анафему с патриарха Филарета
16:09 В стране и мире
ФСБ задержала в Татарстане главаря российского крыла «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
16:03 В стране и мире
Видео
Аварийный полет РН «Союз» разобрали по минутам
15:31 В стране и мире
Губернатор Курской области досрочно сложил полномочия
13:41 В стране и мире
Наблюдателей ОБСЕ обстреляли на подконтрольной Киеву части Донбасса
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Яростная схватка быка с медведем попала на видео
К берегам США прибило обломок «Звезды смерти»
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.