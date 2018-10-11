Госиспытания еще двух модернизированных Ми-28НМ начнутся до конца 2018 года

В государственных испытаниях модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ до конца 2018 года задействуют еще два летных экземпляра новой машины. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«В ходе государственных совместных испытаний предусмотрено более тысячи испытательных полетов, сейчас их выполняет одна опытная машина. Основная задача для сокращения срока испытаний - увеличить количество вертолетов, которые будут к ним подключены», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в конце 2018 года к госиспытаниям присоединится еще два вертолета, которые планируется передать Минобороны РФ в рамках контракта на установочную партию.

Создание вертолета Ми-28НМ началось в 2009 году. Он отличается от Ми-28Н инновационной нашлемной системой целеуказания и индикации.

Кроме того, вертолет оснащен радиолокационной станцией Н025, которая позволяет вести круговой обзор, и новой системой радиоэлектронной борьбы.

Основное предназначение Ми-28НМ - уничтожение днем и ночью в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

Презентация обновленного Ми-28НМ «Ночной охотник» состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».