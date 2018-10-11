«Причиной аварии "Союза" не мог быть человеческий фактор» - космонавт

Ракета-носитель - очень сложная техника, при этом малейшая неисправность может привести к отказу, рассказал ТРК «Звезда» Александр Лазуткин.

«Причины могут быть разные. Однозначно отсутствует человеческий фактор. Я не думаю, что причина в самой конструкции ракеты-носителя, потому что она сделала слишком много запусков и практически все были надежные. Это очень сложная техника, а она не всегда надежная. Это только лом не ломается. А в ракете-носителе от какой-то маленькой детали зависит все», - сказал Лазуткин.