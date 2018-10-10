Шойгу рассказал о планах по оснащению армии новешими вооружениями

Проект плана развития российской армии до 2025 года позволит повысить долю современных вооружений в ней к 2020 году до 70%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

Министр подчеркнул, что новый проект плана предусматривает около 50 тысяч мероприятий, а в его разработке принимало участие более 60 органов военного управления.

При этом все мероприятия синхронизированы и взаимоувязаны с программой вооружения на 2018-2027 годы.

Ранее министр заявил, что российская армия в 2017 году получила 206 новейших образцов вооружения.