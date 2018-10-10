Новейший беспилотник «Калашникова» представят на выставке «Интерполитех-2018»

На выставке «Интерполитех-2018», которая пройдет с 23 по 26 октября в Москве, концерн «Калашников» представит новейший беспилотный летательный аппарат для аэрофотосъемки ZALA 421-10, а также беспилотник ZALA 421-16E5V2, говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».

БПЛА ZALA 421-16E5V2 сможет находиться в воздухе 14 часов, при этом особое внимание при разработке комплекса было уделено эргономике при эксплуатации и транспортировке, что позволило сократить массу воздушного судна до 30 килограммов.

Полезная нагрузка БПЛА - пять килограммов, он способен нести шесть разных камер и вести работу на высоте до пяти тысяч метров как днем, так и ночью.

Беспилотник сможет обнаруживать замаскированные объекты и их характеристики, в том числе любые изменения в природной среде.

Кроме того, на выставке будет представлена технология воздушного лазерного сканирования, которая предоставляет максимально подробную информацию о состоянии подстилающей поверхности и рельефе, говорится в сообщении.