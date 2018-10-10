«США свои винтовки никому "впарить" не могут» - бывший командующий ВДВ о желании американцев производить российское оружие

Намерение США начать производство на своей территории российских образцов стрелкового оружия продиктовано их высокой надежностью. Об этом заявил экс-командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.

«Американцы давно об этом мечтали - иметь у себя на вооружении наше оружие. Автоматы и пулеметы Калашникова - лучшее в мире стрелковое оружие для боя. А их собственное никуда не годится», - рассказал Шпак в интервью еженедельнику «Звезда».

Он отметил, что нашим стрелковым оружием, в частности автоматами Калашникова, вооружены десятки стран.

«А США свои винтовки никому "впарить" не могут. Даже в "лежащих" под ними странах понимают, что таким оружием воевать нельзя, оно не очень надежно», - подчеркнул генерал.

Ранее стало известно, что командование Сил специальных операций США изучает возможность реконструкции и производства в стране оружия, близкого по характеристикам пулемету Калашникова и пулемету НСВ «Утес».