Гражданский вариант экипировки «Ратник» создают в России - разработчик

ЦНИИточмаш создаст серию гражданских патронов «Олимп», а также гражданский вариант экипировки «Ратник», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова.

«ЦНИИточмаш прорабатывает ряд проектов по диверсификации производства. Среди них серия гражданских патронов "Олимп", а также гражданский вариант экипировки "Ратник". О других, не менее интересных проектах, мы расскажем чуть позже», - сказал Баков.

Главная цель создания «Ратника» - повышение боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата.

Это достигается путем применения специальных материалов, систем навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего. Ежегодно ВС РФ получают по 50 тысяч комплектов экипировки.