Новое оружие для армейских снайперов создается в ЦНИИточмаш

Новый снайперский комплекс для Министерства обороны России разрабатывается в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на генерального директора института Альберта Бакова.

«В 2018 году начата разработка новых снайперских комплексов в интересах Министерства обороны», - цитирует Бакова агентство.

По словам Бакова, в настоящее время разработка находится на этапе технического проектирования.

Он также сообщил, что для российских военных в ЦНИИточмаш создали замену пистолету Макарова.