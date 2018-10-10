Новое оружие для армейских снайперов создается в ЦНИИточмаш
Разработка снайперского комплекса в интересах Минобороны России началась в 2018 году.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Новый снайперский комплекс для Министерства обороны России разрабатывается в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Об этом сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на генерального директора института Альберта Бакова.
«В 2018 году начата разработка новых снайперских комплексов в интересах Министерства обороны», - цитирует Бакова агентство.
По словам Бакова, в настоящее время разработка находится на этапе технического проектирования.
Он также сообщил, что для российских военных в ЦНИИточмаш создали замену пистолету Макарова.