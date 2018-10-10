В России создают опытный образец новейшего арткомплекса для ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал изготовление опытного образца новейшего артиллерийского комплекса, предназначенного для подразделений ВДВ «Лотос». Об этом сообщил генеральный директор организации Альберт Баков.

В интервью РИА Новости он рассказал, что данный проект должен прийти на смену 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установке «Нона-С».

Ожидается, что серийное производство самоходки начнется в 2020 году.

Ранее сообщалось, что первый этап создания новейшего самоходного артиллерийского комплекса «Лотос» завершится в сентябре 2017 года.