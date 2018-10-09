Стало известно, когда новейший БДК «Петр Моргунов» передадут флоту

Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» будет передан Военно-Морскому Флоту России в 2019 году. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь», на котором идет постройка корабля.

«Это 2019 год», - говорится в сообщении.

Накануне завершилась подготовка экипажа для большого десантного корабля по специальным программам обучения. Подготовку прошли корабельные боевые расчеты корабля, а также личный состав по своим военно-учетным специальностям.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2019 года начнутся испытания корабля, по завершении которых БДК «Петр Моргунов» передадут флоту.

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» - первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015 года. Головной корабль этого проекта - БДК «Иван Грен».

«Петр Моргунов» сможет принять на борт 13 танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки усиленного батальона морской пехоты. На корабле существенно улучшены бытовые условия для размещения и проживания экипажа, десантников и морской пехоты. Корабль имеет дальность плавания до 4000 миль, что позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне. БДК «Петр Моргунов» обладает возможностью временного базирования на борту различных типов корабельных вертолетов.