Железный аргумент антитеррора: как используют боевых роботов в спецназе ФСБ

Главной темой нового выпуска «Военной приемки» станет Центр специального назначения ФСБ России - основное в нашей стране и одно из самых эффективных в мире спецподразделений антитеррора.

В объектив «Звезды» попали тактические учения, на которых сотрудники центра отработали штурм здания, в котором укрылась «банда террористов».

Вместе со штурмовым отрядом в ликвидации условного противника приняли участие специалисты робототехнического подразделения ЦСН. Они применили двух роботов-пулеметчиков. Один из них обстреливал окна здания, пока штурмовики подбирались ко входу, а второй проник внутрь и открыл огонь по «террористу» в коридоре.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55 на телеканале «Звезда».

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