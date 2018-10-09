Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Железный аргумент антитеррора: как используют боевых роботов в спецназе ФСБ

Павел Настин
11:23 09.10.2018
В новом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканал «Звезда» увидят в действии уникальные образцы робототехники, которую используют бойцы группы «Альфа» при штурме зданий с террористами.

Главной темой нового выпуска «Военной приемки» станет Центр специального назначения ФСБ России - основное в нашей стране и одно из самых эффективных в мире спецподразделений антитеррора.

В объектив «Звезды» попали тактические учения, на которых сотрудники центра отработали штурм здания, в котором укрылась «банда террористов».

Вместе со штурмовым отрядом в ликвидации условного противника приняли участие специалисты робототехнического подразделения ЦСН. Они применили двух роботов-пулеметчиков. Один из них обстреливал окна здания, пока штурмовики подбирались ко входу, а второй проник внутрь и открыл огонь по «террористу» в коридоре.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55 на телеканале «Звезда».

Читайте самые важные новости на нашей странице в Facebook.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.10.2018, 08:10
Полет МиГ-21 произвел фурор среди американских экспертов
Дата09.10.2018, 07:15
«Найти и уничтожить»: кадры противодесантной операции на Сахалине
Дата08.10.2018, 23:25
ФК «Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке в московском кафе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата08.10.2018, 18:08
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:00 В стране и мире
Видео
«Хулиганство по расовым мотивам» - адвокат избитого Кокориным чиновника рассказал о ходе следствия
10:36 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания ФСБ банды подпольных оружейников
10:17 Спорт
Видео
В UFC определили санкции, которые грозят Нурмагомедову за драку после боя с Макгрегором
09:42 В стране и мире
Видео
«Следы кражи заметают» - жители Черниговской области сообщают о мощных взрывах на военном складе
09:23 В стране и мире
Видео
В СК прокомментировали обрушение моста на Транссибе
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного столкновения с участием грузовика Ани Лорак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.