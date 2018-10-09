«Убийца авианосцев»: раскрыты подробности о ходе работ по Ту-22М3М

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершит первый полет после наземных отработок нового оборудования и тестирования двигателей на разных режимах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«На самолете ведутся наземные отработки нового оборудования, гонки двигателей на различных режимах. Первый вылет состоится по готовности», - сказано в сообщении.

Ту-22М3М - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, созданный для уничтожения наземных и надводных целей.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, как устроен, чем будет вооружен и на что способен российский модернизированный бомбардировщик.