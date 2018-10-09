«Убийца авианосцев»: раскрыты подробности о ходе работ по Ту-22М3М
В настоящее время на новейшем Ту-22М3М проходят наземные отработки оборудования, сообщили в пресс-службе компании-производителя.
Фото: tupolev.ru
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершит первый полет после наземных отработок нового оборудования и тестирования двигателей на разных режимах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
«На самолете ведутся наземные отработки нового оборудования, гонки двигателей на различных режимах. Первый вылет состоится по готовности», - сказано в сообщении.
Ту-22М3М - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, созданный для уничтожения наземных и надводных целей.
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