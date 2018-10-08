«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ

Главная тема нового выпуска «Военной приемки» - ЦСН, Центр специального назначения ФСБ. Одно из самых закрытых спецподразделений страны, созданное 20 лет назад на базе легендарных «Вымпела» и «Альфы», впервые раскрывает свои тайны.

Съемочная группа «Звезды» сняла учения, на которых сотрудники ЦСН ФСБ штурмуют здание, где условные террористы устроили газовую атаку.

Штурм проходил с применением новейшей военной техники, в том числе и бронеавтомобилей «Фалькатус».

Эта бронемашина разработана для ЦСН ФСБ. Большинство характеристик автомобиля засекречены. Предполагается, что существует несколько модификаций «Фалькатуса».

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55 на телеканале «Звезда».

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