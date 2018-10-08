«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
В новом выпуске программы «Военная приемка» зрители телеканала «Звезда» смогут увидеть в действии бронеавтомобиль «Фалькатус», специально разработанный для нужд ФСБ.
Главная тема нового выпуска «Военной приемки» - ЦСН, Центр специального назначения ФСБ. Одно из самых закрытых спецподразделений страны, созданное 20 лет назад на базе легендарных «Вымпела» и «Альфы», впервые раскрывает свои тайны.
Съемочная группа «Звезды» сняла учения, на которых сотрудники ЦСН ФСБ штурмуют здание, где условные террористы устроили газовую атаку.
Штурм проходил с применением новейшей военной техники, в том числе и бронеавтомобилей «Фалькатус».
Эта бронемашина разработана для ЦСН ФСБ. Большинство характеристик автомобиля засекречены. Предполагается, что существует несколько модификаций «Фалькатуса».
Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55 на телеканале «Звезда».