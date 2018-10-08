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Поставки комплексов С-300 изменят расклад сил в пользу САР - МИД РФ

Александр Пешков
13:12 08.10.2018
Решение о поставке систем С-300 в Сирию - пожалуй, главная ответная мера России на действия Израиля, из-за которых в Сирии был сбит самолет Ил-20.
Поставки комплексов С-300 изменят расклад сил в пользу САР - МИД РФ
Фото: Минобороны РФ

Поставка в Сирию российский зенитных ракетных комплексов С-300 изменит расклад в пользу не поддерживающих агрессию против страны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Исхожу из того, что расклад действительно изменился в пользу тех, кто считает, что не должно быть агрессивных действий против Сирии», - сказал  Вершинин.

Решение о поставке зенитных ракетных комплексов в Сирию приняли после крушения российского самолета Ил-20, который был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО САР, отражавшей атаку израильских ВВС.

В российском военном ведомстве заявили о том, что израильские летчики прикрывались российским самолетом и это привело к трагедии. Кроме того, израильское командование оповестило о начале операции менее чем за минуту до ее начала, что не дало возможности убрать самолет из опасной зоны.

 


 

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, комплекс способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно перехватывать несколько воздушных целей.

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